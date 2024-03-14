Вийшов з ладу екран на телефоні. Чи варто ремонтувати?

На жаль, до всіляких механічних пошкоджень схильний саме цей елемент, оскільки містить у своїй конструкції деталі з низьким порогом міцності. У деяких випадках заміна екрана може навіть перевищувати вартість самого пристрою. То чи варто взагалі замислюватися про заміну пошкодженого екрана?

Ремонт пошкодженого телефону починається з діагностики

Якщо дисплей у смартфоні зламаний, то перед ухваленням рішення щодо відновлення обладнання варто запросити комплексну діагностику проблеми та детальний кошторис з ремонту, що міститиме не лише вартість запчастин, а й послуг, що надаються.

Екрани сучасних смартфонів здебільшого складаються з трьох шарів: зовнішнього скла, сенсорного екрана і самого дисплея. При виробництві найчастіше використовують екрани LCD або AMOLED, обидва варіанти часто зустрічається серед комплектуючих марки Oppo, доступних за цим посиланням наприклад Oppo з цього асортименту https://www.aks.ua/catalog/displei-ekrany/brand/oppo.

Коли пошкоджений екран не реагує на дотики, то найімовірніше несправна сенсорна панель. Якщо виробник не об’єднав її з дисплеєм в єдиний модуль, то зазвичай заміна несправного елемента коштує недорого. Найгірший діагноз для власника смартфона — повністю неактивний екран. Настільки серйозний дефект зазвичай означає дорогу заміну дисплейного модуля повністю. Ціна ремонту мобільних телефонів, вочевидь, також залежить від моделі телефону і використовуваних у ньому технологій. Наприклад, для смартфонів Motorola можна вибрати недорогий екран за цим посиланням https://www.aks.ua/catalog/displei-ekrany/brand/motorola. У такому разі відновлення телефону можна вважати рентабельним.

Коли необхідно замінити пошкоджений екран в офіційному СЦ?

Ремонт мобільних телефонів у фірмовому сервісному центрі — безумовно, найкраще рішення. Однак гарантія зазвичай не поширюється на заміну механічно пошкоджених компонентів смартфона. У таких випадках можна скористатися послугами будь-якої іншої компанії з хорошою репутацією і великою кількістю позитивних відгуків. Невмілі спроби замінити екран самостійно, особливо в разі технологічно просунутих моделей, можуть призвести до незворотного пошкодження обладнання. Фахівці категорично не рекомендують міняти згаданий компонент самостійно.

Рентабельність заміни екрана завжди залежить від двох чинників: ступеня пошкодження обладнання та моделі й виробника смартфона. Однак, щоб уникнути непередбачуваних витрат на ремонт, варто заздалегідь обладнати телефон захисними аксесуарами: чохлом, склом або плівкою. Вони ефективно захищають дисплей і корпус від подряпин і значно знижують ризик утворення більш серйозної поломки.