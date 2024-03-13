Як швидко відновити видалені фотографії на iPhone

Тому вам необхідно знати, як правильно видалити медіафайли з вашого смартфону і як потім відновити видалені фотографії.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politeka.

Багато людей люблять робити фото та відео на пам’ять і частіше за все використовуємо для цього телефон. І тепер, коли обсяг пам’яті смартфонів збільшується, ми можемо зберігати більшу кількість інформації.

Apple представила можливість відновити видалені фотографії на телефоні, починаючи з оновлення iOS 8.

Як відновним видалені фотографії

Зайдіть у «Фото». Перейдіть до теки «Нещодавно видалені». Натисніть «Вибрати» у верхньому правому кутку. 4. Виберіть команду «Відновити всі» або виберіть окремі фотографії, які потрібно відновити.

Якщо ви не стерли свої фотографії з теки «Нещодавно видалені», iOS зберігатиме ці знімки протягом 30 днів, щоб ви могли відновити видалені фотографії.

Якщо ви також не знайшли потрібні матеріали в теці «Нещодавно видалені», відновити видалені фотографії на телефоні можна буде через отримання цих зображень або з iCloud, або з резервної копії iTunes.

Крім відновлення видалених фотографій у телефоні, Ви також можете назавжди видалити фото в теці «Нещодавно видалені», натиснувши кнопку «Видалити» поряд із вибраною фотографією.

Однак такі фотографії вже не можна буде відновити, тому перед натисканням на таку кнопку переконайтесь, що вам дійсно не потрібен дані знімки.

Раніше ПЛ писала про те, яка проста дія може «вбити» навіть новий смартфон.