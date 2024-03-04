В Україні будуть використовувати ШІ для розмінування території

Підписання документа проходило в Лондоні під час робочого візиту української делегації до Великої Британії. Про це пише Первая Лента з посиланням на radiosvoboda.org.

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначає, що на даний час забруднено близько 156 тисяч квадратних кілометрів української землі, а в зоні ризику знаходяться понад шість мільйонів українців.

«Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями як Palantir — це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України», — підкреслила Свириденко.

Повідомляється, що платформа працюватиме з великими базами даних, які міститимуть як сталу інформацію, наприклад, оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися.

Зазначається, що платформа від Palantir AIP проводитиме аналіз та надсилатиме рекомендації по оптимізації процесів розмінування.

«Наприклад, зможе порадити, враховуючи всі дані, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території — за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи з застосуванням традиційних методів», — йдеться у повідомленні.

Висловили свою думку і в Міністерстві економіки, додавши, що це допоможе розмінувати територію України «швидше та за менших витрат».

На початку січня 2023 року посадовці Білого дому зустрічалися з очільниками венчурних, технологічних й оборонних компаній. Під час зустрічі обговорювалось питання того, як американське інноваційне обладнання можна ефективно використати в підтримці України. На зустрічі, зокрема, були присутні представники компанії очільники оборонних компаній Palantir.

Palantir — американська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення аналізу даних для організацій.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Нагадаємо, Камишін заявив, що Україна має власну далекобійну зброю.