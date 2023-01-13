В ЕС открыли первый материковый космодром для запуска спутников

В ЕС открыли первый материковый космодром для запуска спутников

13.01.2023 15:51

Укринформ

Европейские чиновники и шведский король Карл XVI Густав торжественно открыли первый на материковой части Евросоюза космодром для запуска спутников.

Как передает Укринформ, об этом сообщает AP.

Новый объект в космическом центре Эсрейндж вблизи шведского города Кируна должен дополнить текущие возможности ЕС относительно запусков спутников с космодрома во Французской Гвиане.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что малые спутники имеют решающее значение для отслеживания стихийных бедствий в режиме реального времени и, в свете войны россии в Украине, помогают гарантировать глобальную безопасность.

"Сегодня мы знаем, что отважные украинские военные эффективно используют малые спутники для отслеживания перемещений российских войск", — сказала она.

Читайте также: Китай вывел на орбиту новый телекоммуникационный спутник

Отмечается, что первый запуск спутника ожидается в следующем году.

Общее количество запущенных спутников может достичь 100 000 до 2040 года.

Как сообщал Укринформ, производитель ракет Orbex построит и будет эксплуатировать космодром на полуострове А Мойн на северо-западе Шотландии.

Фото: TTNews Agency

По материалам: Укринформ