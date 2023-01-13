В ЕС открыли первый материковый космодром для запуска спутников
В ЕС открыли первый материковый космодром для запуска спутников
13.01.2023 15:51
Укринформ
Европейские чиновники и шведский король Карл XVI Густав торжественно открыли первый на материковой части Евросоюза космодром для запуска спутников.
Как передает Укринформ, об этом сообщает AP.
Новый объект в космическом центре Эсрейндж вблизи шведского города Кируна должен дополнить текущие возможности ЕС относительно запусков спутников с космодрома во Французской Гвиане.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что малые спутники имеют решающее значение для отслеживания стихийных бедствий в режиме реального времени и, в свете войны россии в Украине, помогают гарантировать глобальную безопасность.
"Сегодня мы знаем, что отважные украинские военные эффективно используют малые спутники для отслеживания перемещений российских войск", — сказала она.
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Отмечается, что первый запуск спутника ожидается в следующем году.
Общее количество запущенных спутников может достичь 100 000 до 2040 года.
Как сообщал Укринформ, производитель ракет Orbex построит и будет эксплуатировать космодром на полуострове А Мойн на северо-западе Шотландии.
Фото: TTNews Agency
По материалам: Укринформ