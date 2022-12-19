Технологии

К Земле приближается «потенциально опасный» астероид

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 19 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения

К Земле приближается «потенциально опасный» астероид

К Земле приближается «потенциально опасный» астероид

19.12.2022 11:26

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Укринформ

Во вторник, 20 декабря, мимо Земли пролетит астероид, диаметр которого составляет около 207 метров.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL), передает Укринформ.

Астероид 2014 HK129, который почти длиной стадиона, максимально приблизится к Земле 20 декабря на расстояние в 2 570 000 км.

По данным HT Tech, скорость движения астероида равна 41 680 км в час.

Отмечается, что этот астероид считается «потенциально опасным», ведь его длина превышает 150 метров, а его максимальное расстояние от планеты Земля составит менее 7,5 млн километров.

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Для определения как "потенциально опасный" астероид должен соответствовать обоим параметрам одновременно, что и есть в данном случае.

Как сообщал Укринформ, в четверг, 15 декабря, мимо Земли пролетел астероид, диаметр которого составлял около 82 метров.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 19 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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