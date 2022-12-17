Twitter разблокировал аккаунты журналистов ведущих американских СМИ

17.12.2022 17:25

Укринформ

Новый владелец компании Twitter Илон Маск согласился на разблокировку аккаунтов ряда журналистов ведущих американских СМИ через двое суток после применения этой меры.

Об этом он сообщил в Твиттер-аккаунте, передает Укринформ.

"Блокировка аккаунтов, которые раскрывали мое местоположение, отменяется", — написал Маск.

Свое решение он обосновал результатами опроса в соцсети о сроках разблокирования. Большинство пользователей высказались за немедленное прекращение санкций.

Как сообщал Укринформ, ранее Twitter заблокировал ряд аккаунтов журналистов "Голоса Америки", CNN, газет New York Times и Washington Post, а также независимых журналистов. Многие из них публиковали статьи или размещали сообщения об изменениях в компании Twitter, которые начались после прихода нового владельца Илона Маска.

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В ответах на твиты, опубликованные вечером в четверг, Маск упомянул о доксинге – незаконном распространении личных данных в интернете. Предприниматель заявил, что нельзя раскрывать его пребывание в реальном времени и подвергать опасности его семью.

Решение Маска вызвало резкую критику международных организаций и отдельных государств.

По материалам: Укринформ