Honor представил новый смартфон-трансформер

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23.11.2022 12:45

Укринформ

Китайская компания Honor представила в среду, 23 ноября, новый складной смартфон Honor Magic Vs.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.

Устройство имеет внутренний 20-сантиметровый органически светодиодный дисплей с разрешением 2272×1984 пикселей и частотой обновления экрана в 90Гц.

При этом внешний органически светодиодный дисплей равен 16,4 см. Он имеет разрешение в 2560×1080 пикселей и чистоту обновления экрана в 120Гц.

В смартфоне установлен процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарея с мощностью в 5000 мегаампер в час.

Во время испытаний в лаборатории компании устройство показало, что может сгибаться более 400 000 раз, что составляет более десяти лет использования со 100 сгибаниями в день.

Основная камера имеет 54 Мп, а селфикамера – 16 Мп.

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Honor Magic Vs будет доступен в трех цветах – оранжевом, голубом и черном, а также в черном и золотом, но для устройств с наибольшей памятью.

Версия устройства с 8/256 ГБ будет стоить 1050 долларов США, версия 12/256 Гб – 1120 долларов, а самый популярный вариант в 12/512 Гб – 1260 долларов.

Как сообщал Укринформ, китайская компания Realme представила два новых смартфона Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+.

По материалам: Укринформ