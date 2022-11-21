В Японии произвели наушники, которые не мешают слышать, что происходит вокруг

В Японии произвели наушники, которые не мешают слышать, что происходит вокруг

21.11.2022 14:03

Укринформ

Японская компания NTT Sonority разработала наушники, позволяющие пользователям слышать, что происходит вокруг, в то время как окружение не слышит звуки с устройства.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

В наушниках использованы тщательно сконструированные динамики, которые производят звук, не перекрывая ушной канал.

Компания отмечает, что это позволяет пользователям быть в курсе того, что происходит вокруг, и даже участвовать в разговоре, одновременно пользуясь наушниками. При этом наушники создают акустические волны, препятствующие «протеканию» звука наружу и причинению тем самым неудобства окружающим.

Компания Sony тоже выпустила в продажу беспроводные наушники-капельки с отверстием, позволяющим владельцу слышать происходящее вокруг. Эти устройства также оснащены микрофонами, которые способны определить, когда пользователь разговаривает, чтобы ему было проще вести беседу.

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Как сообщал Укринформ, немецкая компания Adidas представила беспроводные наушники RPT-02 SOL, использующие источник света для зарядки.

Фото: NTT sonority

По материалам: Укринформ