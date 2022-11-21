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Космічний апарат NASA вперше за 50 років дістався Місяця

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 21 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Космічний апарат NASA вперше за 50 років дістався Місяця

Космічний апарат NASA вперше за 50 років дістався Місяця

21.11.2022 17:41

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Укринформ

Космический аппарат Orion, который американское космическое агентство (NASA) на прошлой неделе отправило на Луну в рамках миссии Artemis I, добрался к своей цели.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Sky News.

Космічний апарат NASA вперше за 50 років дістався Місяця

Космічний апарат NASA вперше за 50 років дістався Місяця

Корабль облетел Луну и приблизился к ней на расстояние 128 км. Такое достаточно близкое приближение было вызвано тем, что космический аппарат и его три тестовых муляжа находились на обратной стороне Луны.

В результате диспетчеры полета в Хьюстоне (США) столкнулись с получасовым отключением связи, то есть они не знали, был ли успешным запуск критического двигателя, пока капсула не вышла из-за Луны.

Когда корабль вышел из-за Луны, бортовые камеры послали назад изображение Земли – голубая точка на черном фоне.

Если все пойдет по плану, в пятницу еще один запущенный двигатель выведет зонд на орбиту.

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Космический аппарат NASA проведет около недели на орбите Луны, прежде чем отправиться домой, а приземление в Тихом океане запланировано на 11 декабря.

Отмечается, что Orion достиг Луны, и это произошло впервые после того, как программа Apollo выполнила эту задачу 50 лет назад.

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Как сообщал Укринформ, 16 ноября американское космическое агентство (NASA) запустило миссию Artemis I, конечной целью которой является возвращение человека на Луну.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 21 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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