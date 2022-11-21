Космічний апарат NASA вперше за 50 років дістався Місяця

21.11.2022 17:41

Укринформ

Космический аппарат Orion, который американское космическое агентство (NASA) на прошлой неделе отправило на Луну в рамках миссии Artemis I, добрался к своей цели.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Sky News.

Корабль облетел Луну и приблизился к ней на расстояние 128 км. Такое достаточно близкое приближение было вызвано тем, что космический аппарат и его три тестовых муляжа находились на обратной стороне Луны.

В результате диспетчеры полета в Хьюстоне (США) столкнулись с получасовым отключением связи, то есть они не знали, был ли успешным запуск критического двигателя, пока капсула не вышла из-за Луны.

Когда корабль вышел из-за Луны, бортовые камеры послали назад изображение Земли – голубая точка на черном фоне.

Если все пойдет по плану, в пятницу еще один запущенный двигатель выведет зонд на орбиту.

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Космический аппарат NASA проведет около недели на орбите Луны, прежде чем отправиться домой, а приземление в Тихом океане запланировано на 11 декабря.

Отмечается, что Orion достиг Луны, и это произошло впервые после того, как программа Apollo выполнила эту задачу 50 лет назад.

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Как сообщал Укринформ, 16 ноября американское космическое агентство (NASA) запустило миссию Artemis I, конечной целью которой является возвращение человека на Луну.

По материалам: Укринформ