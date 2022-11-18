Телескоп James Webb обнаружил в далеком космосе две старейшие галактики
Телескоп James Webb обнаружил в далеком космосе две старейшие галактики
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18.11.2022 09:59
Укринформ
Космический телескоп James Webb выявил ещё две древние и самые отдаленные галактики, известные на сегодняшний день.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.
Одна галактика образовалась через 350 миллионов лет после Большого взрыва, а другая – через 450 миллионов лет. Они расположены в скоплении Пандоры или Abell 2744.
Фото: ESA, Nasa, CSA, STScI/AFP/Getty Images
Исследователям нужно будет провести дополнительные наблюдения в инфракрасном диапазоне, чтобы подтвердить находку.
Фото: ESA, Nasa, CSA, STScI/AFP/Getty Images
Последние открытия телескопа были подробно описаны в Astrophysical Journal Letters международной группой под руководством Рохана Найду из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра.
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Фото: ESA, NASA, CSA, STScI/AFP/Getty Images
Как сообщал Укринформ, самый мощный телескоп "Джеймс Вебб" (James Webb) стоимостью 10 миллиардов долларов был запущен в космос в конце декабря 2021 г. Среди ключевых целей обсерватории – изучение первых экзопланет, звезд-пионеров.
По материалам: Укринформ