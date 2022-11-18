Технологии

Jaguar Land Rover заинтересовался уволенными работниками Twitter и Facebook

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Jaguar Land Rover заинтересовался уволенными работниками Twitter и Facebook

Jaguar Land Rover заинтересовался уволенными работниками Twitter и Facebook

18.11.2022 14:57

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Укринформ

Автомобильная компания Jaguar Land Rover заявила, что готова нанять работников, уволенных такими технологическими компаниями, как Meta Platforms и Twitter, для заполнения вакансий в сфере цифровых технологий и инженеров.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.

В компании объявили, что производитель роскошных автомобилей хочет нанять около 800 работников в Великобритании, США, Ирландии, Индии, Китае и Венгрии.

Вакансии касаются таких сфер, как автономное управление авто, искусственный интеллект, электрификация, облачное программное обеспечение, научные данные и машинное обучение.

Отмечается, что материнская компания Facebook, Meta, сокращает около 11 000 рабочих мест, что стало первым масштабным увольнением в истории компании социальных медиа, в то же время Twitter под руководством нового владельца Илона Маска ввел серьезные сокращения, и многие работники уволились.

Jaguar Land Rover, принадлежащая индийской Tata Motors Ltd., заявила, что техработники, которых она стремится нанять, должны обладать навыками, необходимыми для разработки и создания электромобилей следующего поколения автопроизводителя.

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Как сообщал Укринформ, в четверг работники Twitter начали массово увольняться, ведь этот день Илон Маск определил как крайний срок — каждый должен решить, останется ли в компании для создания Twitter 2.0, или распрощается с ней.

Фото: Birmingham Mail/Darren Quinton

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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