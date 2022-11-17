Украинцы заплатили 4,1 миллиарда «налога на Google»

17.11.2022 10:07

Укринформ

Украинцы за девять месяцев текущего года заплатили государству 4,1 млрд грн "налога на Google".

Как передает Укринформ, об этом сообщает Forbes Ukraine.

"Украинцы заплатили государству 4,1 млрд грн "налога на Google" за первые три квартала. Результат превзошел ожидания. Согласно плану, новый налог должен был пополнить госбюджет на три млрд грн в год", — говорится в сообщении.

В тройке лидеров – американские Google, Apple и Meta. В топе услуг – видеоконтент, услуги по пользованию социальными сетями, игровой контент и платформы по продаже товаров.

Список плательщиков "налога на Google" еще не окончательный. С 2023 года налоговая начнет отслеживать компании, которые так и не зарегистрировались плательщиками НДС. Уклоняющимся от налога придется заплатить штраф в 30 минимальных зарплат – сейчас это 201 тысяча грн.

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Как сообщалось, с 1 января 2022 года иностранные IT-компании-нерезиденты должны платить налог на добавленную стоимость в Украине, если общая стоимость предоставленных услуг превышает 1 млн грн. Для них был разработан кабинет на сайте Государственной налоговой службы, где можно зарегистрироваться и коммуницировать с налоговиками. Уплачивают налог в долларах или евро. С начала 2022 года аккаунты создали 80 компаний.

По материалам: Укринформ