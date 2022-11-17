Realme представил два новых смартфона

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17.11.2022 15:14

Укринформ

Китайская компания Realme представила два новых смартфона Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.

Realme 10 Pro, работающий на операционной системе Android 13, имеет 17-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением 1080 пикселей и частотой обновления экрана 240 Гц. Внутри установлен процессор Snapdragon 695 и батарея мощностью 5000 мегаампер в час.

Главная камера имеет 108 Мп.

Стоимость одного экземпляра с оперативной памятью 8Гб и внутренней 256 Гб – 225 долларов США, а по версии 12/256Гб – уже 265 долларов.

В Realme 10 Pro+ встроен 17-сантиметровый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц. Внутри установлен процессор Dimensity 1080 и батарея мощностью 5000 мегаампер в час.

Главная камера имеет 108 Мп.

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Стоимость одного экземпляра с оперативной память 8Гб и внутренней 128 Гб – 240 долларов США, а по версии 8/256Гб – уже 280 долларов.

Продажи обеих версий смартфонов начнутся на следующей неделе.

Как сообщал Укринформ, китайская компания Realme представила новый бюджетный смартфон с 5G-поддержкой Realme 10 5G.

По материалам: Укринформ