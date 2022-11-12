ООН презентовала проект спутникового отслеживания выбросов парниковых газов

11.11.2022 23:14

Укринформ

Организация Объединенных Наций в пятницу объявила о создании новой спутниковой системы для обнаружения метана, влияющего на изменение климата.

Как передает Укринформ, Система оповещения и реагирования на метан (MARS) была презентована в рамках конференции по изменению климата СОР27, проходящей в Египте.

Этот проект позволит Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) фиксировать выбросы парникового газа и изменения, к которым это приводит.

Получив спутниковые данные, ЮНЕП будет сообщать правительству и компании о выбросах непосредственно или через партнеров, чтобы ответственные органы могли принять соответствующие меры.

По запросу партнеры MARS будут предоставлять консультационные услуги по оценке возможностей смягчения последствий. ЮНЕП будет продолжать мониторинг места выброса и в течение 45-75 дней будет обнародовать данные и анализ.

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Отмечается, что выделяемый в результате деятельности человека метан влечет около 25% антропогенных изменений климата.

«Сокращение выбросов метана – это самая быстрая возможность снизить потепление и сохранить его предел в 1,5°C. И эта новая система оповещения и реагирования станет важнейшим инструментом, который поможет всем нам выполнить глобальное обещание по метану», — заявил специальный представитель президента США по климату Джон Керри.

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Напомним, согласно Глобальному обязательству по метану, человечество должно сократить выбросы этого парникового газа по крайней мере на 30% к 2030 году, чтобы потепление не превышало температурный предел в 1,5°C.

По материалам: Укринформ