Amazon представила робота с искусственным интеллектом Sparrow

12.11.2022 12:47

Укринформ

Американская компания Amazon представила робота Sparrow, использующего искусственный интеллект для выполнения повседневных задач на её складах.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает Yahoo.

В компании утверждают, что большая роботизированная рука под названием Sparrow может "выявлять, выбирать и обрабатывать отдельные товары на складах".

Отмечается, что Sparrow свидетельствует о "значительном прогрессе" в робототехнике, используя компьютерное зрение и искусственный интеллект, чтобы распознавать миллионы товаров и надлежащим образом обрабатывать их.

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Amazon заявляет, что устройство сможет помочь ускорить процесс работы с пакетами на складах.

«Sparrow возьмет на себя повторяющиеся задачи, позволяя нашим сотрудникам сосредоточить своё время и энергию на других делах, а также повысить их безопасность. В то же время, Sparrow поможет нам повысить эффективность, автоматизировав важную часть нашего процесса выполнения заказов, чтобы мы могли продолжать доставку для клиентов», — заявили в компании.

Как сообщал Укринформ, американская компания Amazon заявила, что вскоре планирует начать доставку заказанных пакетов беспилотниками.

Фото: Amazon

По материалам: Укринформ