Украина может обратиться к партнерам за помощью в оплате работы Starlink — Резников

Украина может обратиться к партнерам за помощью в оплате работы Starlink — Резников

11.11.2022 04:27

Укринформ

Украина обратится к своим иностранным партнерам с просьбой помочь в финансировании спутниковых интернет-систем Starlink, если компания SpaceX начнет требовать оплату.

Об этом сообщил в интервью Reuters министр обороны Украины Алексей Резников, передает Укринформ.

"Мы будем пытаться найти средства. У нас партнеры в разных странах. Мы будем просить их помочь нам, помочь нам также финансово", — приводит издание слова украинского министра.

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ВСУ полагаются на тысячи устройств Starlink, развернутых на передовой, где нормальный сотовый сигнал либо отсутствует, либо его легко перехватить, отмечается в публикации.

Владелец SpaceX Илон Маск ранее публично пожаловался на финансовые затраты, которые SpaceX выделяет на обеспечение работы спутниковых терминалов Starlink в Украине. Однако позже он все же пообещал продолжать предоставлять услуги "бесплатно".

"Мы получили от него обещание, что он продолжит обслуживание наших Starlink в Украине", — подтвердил Резников в интервью Reuters.

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Он также отметил, что SpaceX предоставляет связь с "некоторых" спутников бесплатно, а другие оплачивает Украина. При этом министр не привел конкретных цифр.

Министр обороны Украины также сказал, что спор вокруг Starlink был "вызовом, однако не такой уж большой проблемой".

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Как сообщал Укринформ, в конце октября произошло отключение около 1300 терминалов Starlink, которые Украина приобрела у британской компании в марте и использовала для военных операций.

По материалам: Укринформ