Volvo представила новый электрический внедорожник

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10.11.2022 01:57

Укринформ

9 ноября в шведской столице Стокгольме состоялась презентация электрического внедорожника Volvo EX90 от компании Volvo.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CarBuzz.

Мощность автомобиля составляет 496 лошадиных сил, а крутящий момент равен 671 Нм.

Электрокар, который рассчитан на перевозку семи человек, может проехать 483 км на одной зарядке. Кроме этого, аккумулятор Volvo EX90 емкостью 111 кВт/час заряжается от 10 до 80% всего за 30 минут.

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Примерно 15% автомобиля изготовлено из переработанной стали, 25% — из переработанного алюминия, а также включено более 45 кг переработанного пластика и биоматериалов, что в свою очередь составляет 15% от общего объема пластика в автомобиле — самый высокий на сегодня уровень для авто Volvo.

В середине электрокара установлен 36,8-сантиметровый сенсорный дисплей с информационно-развлекательной системой с Google Assistant, Google Maps и другими приложениями из магазина Google Play.

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По данным Car and Driver, EX90 поступит в автосалоны США в начале 2024 года по цене, как следует ожидать, от 80 000 долларов США.

Volvo представила новый электрический внедорожник // Фото: Volvo

По материалам: Укринформ