В Украине запустили онлайн-платформу Nadiyno для борьбы с дезинформацией

В Украине запустили онлайн-платформу Nadiyno для борьбы с дезинформацией

08.11.2022 14:12

Укринформ

В Украине запустили платформу Nadiyno, которая поможет повысить осведомленность украинцев в цифровых технологиях и предоставить инструменты для индивидуальной защиты и борьбы с дезинформацией.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации в Телеграме.

«Мы оказались в первой в мире кибервойне, где страна-агрессор использует технологии, пропаганду, дезинформацию и цифровые инструменты как настоящее оружие. Поэтому каждый из нас должен овладеть простыми правилами по цифровой безопасности, чтобы поддерживать безопасность и устойчивость как собственного цифрового пространства, так и цифрового фронта страны», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что онлайн-платформа Nadiyno поможет повысить цифровую грамотность граждан, а также будет предоставлять советы по защите персональных данных и устройств, поддержку от операторов горячей линии и других специалистов по цифровой безопасности.

Жители временно оккупированных территорий Украины также могут получить рекомендации, которые пригодятся им. К примеру, какие мессенджеры выбрать, как подготовиться к проверке смартфона и избежать прослушивания в оккупации.

Как сообщал Укринформ, 6 сентября представлена инициатива по привлечению инвестиций Advantage Ukraine. На платформе собраны инвестиционные проекты и возможности в 10 отраслях экономики с общим потенциалом более 400 млрд долл.

Фото: Минцифры

По материалам: Укринформ