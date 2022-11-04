Сфера ІТ-услуг в Украине выросла на 13%

04.11.2022 11:26

Укринформ

По результатам января-сентября сфера ІТ-услуг в Украине выросла на 13%.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство экономики со ссылкой на данные ассоциации "IT Ukraine".

"По результатам 9 месяцев, по данным ассоциации «IT Ukraine», сфера IT (объем компьютерных услуг) продемонстрировала рост на 13%. Предприятиями сферы уплачено за этот период 48 млрд грн налогов. Более полумиллиарда долларов направлено на поддержку ВСУ и гуманитарной сферы", – говорится в сообщении.

При этом по сравнению с прошлым годом экспорт компьютерных услуг вырос на 23%. Украинские ІТ-компании привлекли 350 млн долларов инвестиций, а более 80% компаний сохранили почти 100% своих контрактов, несмотря на полномасштабную войну.

Сообщается, что первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с представителями ІТ-сферы обсудила двойное налогообложение украинцев, временно выехавших в страны ЕС. Решить эту проблему можно только, пересмотрев действующие договоры об избежании двойного налогообложения, заключенные Украиной с другими странами, отметили в Минэкономики.

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"Украина принимает меры, чтобы собрать и предоставить украинцам за рубежом максимум информации. В частности, в каких странах и при каких условиях действительно есть риск стать налогоплательщиком, и в каких такой риск отсутствует. При этом, было акцентировано, что, согласно действующим соглашениям, каждый конкретный случай двойного налогообложения в каждой стране должен рассматриваться отдельно", — отметили в министерстве.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы запуска проекта "єВідрядження", а также бронирования работников. Свириденко отметила, что Минэкономики доработало проект правительственного решения о командировках за границу и уже направило документ в правительство.

Представителям сферы ІТ также сообщили, что в ближайшее время Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект №7687, предусматривающий расширение перечня военнообязанных, которые могут быть забронированы предприятиями критически важных отраслей.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации рассчитывает увеличить долю ІТ-сектора в ВВП Украины до 10%.

По материалам: Укринформ