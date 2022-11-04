Работники Twitter подали в суд из-за запланированных Маском сокращений — Bloomberg

04.11.2022 12:44

Укринформ

Сотрудники Twitter подали на компанию коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско из-за плана Илона Маска сократить около 3700 рабочих мест без надлежащего уведомления, что нарушает федеральное законодательство и законодательство Калифорнии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Компания известила работников, что в пятницу обнародует официальное письмо о масштабных сокращениях персонала с целью оптимизации расходов. Маск планирует уволить половину штата, выполнив планы по сокращению расходов на платформе, которую он приобрел в прошлом месяце за 44 миллиарда долларов.

В тоже время федеральный закон (Worker Adjustment and Retraining Notification Act) запрещает крупным компаниям массово увольнять работников без предварительного уведомления по крайней мере за 60 дней.

По данным СМИ, в иске, в частности, содержится просьба к суду издать приказ, который обязывает Twitter соблюдать закон WARN и запрещает компании требовать от сотрудников подписывать документы об отказе от их права участвовать в судебном процессе.

"Мы подали этот иск (3 ноября — ред.), чтобы убедиться, что работники знают, что они не должны отказываться от своих прав и имеют возможность их отстаивать", — сказала адвокат Шеннон Лисс-Риордан.

Отмечается также, что Лисс-Риордан подала в суд на Tesla Inc. за аналогичные претензии в июне, когда возглавляемый Маском производитель электромобилей уволил около 10% работников.

Тогда Tesla выиграла, а решение федерального судьи в Остине по этому делу вынудило работников подавать иски в закрытом арбитраже вместо открытого суда.

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Как сообщал Укринформ, 27 октября Илон Маск завершил соглашение о покупке компании Twitter стоимостью 44 млрд долларов. Сразу же после приобретения Twitter он распустил совет директоров, укрепив контроль над компанией.

По материалам: Укринформ