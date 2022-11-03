Технологии

SpaceX запустила в космос коммуникационный спутник для Eutelsat

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

SpaceX запустила в космос коммуникационный спутник для Eutelsat

SpaceX запустила в космос коммуникационный спутник для Eutelsat

03.11.2022 13:32

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Укринформ

Американская компания SpaceX Илона Маска запустила в космос коммуникационный спутник Hotbird 13G компании Eutelsat.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.com.

Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в штате Флорида в четверг, 3 ноября, в 08:22 по киевскому времени.

Спутник Hotbird 13G компании Eutelsat был развернут на геопереходной орбите (35 900 км над нашей планетой) уже через 36 минут после запуска.

Hotbird 13G был изготовлен Airbus Defense and Space и будет эксплуатироваться французской телекоммуникационной компанией Eutelsat.

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Коммуникационный спутник Hotbird 13G присоединится к своему "близнецу" Hotbird 13F, который был запущен в космос борта Falcon 9 в прошлом месяце.

Таким образом, два новых космических аппарата теперь заменят три существующих спутника Hotbird.

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Как сообщал Укринформ, американская компания SpaceX осуществила во вторник, 1 ноября, запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с секретным аппаратом для нужд Космических сил США в рамках миссии USSF-44.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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