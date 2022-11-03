SpaceX запустила в космос коммуникационный спутник для Eutelsat

SpaceX запустила в космос коммуникационный спутник для Eutelsat

03.11.2022 13:32

Укринформ

Американская компания SpaceX Илона Маска запустила в космос коммуникационный спутник Hotbird 13G компании Eutelsat.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.com.

Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в штате Флорида в четверг, 3 ноября, в 08:22 по киевскому времени.

Спутник Hotbird 13G компании Eutelsat был развернут на геопереходной орбите (35 900 км над нашей планетой) уже через 36 минут после запуска.

Hotbird 13G был изготовлен Airbus Defense and Space и будет эксплуатироваться французской телекоммуникационной компанией Eutelsat.

Читайте также: SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с секретным спутником США

Коммуникационный спутник Hotbird 13G присоединится к своему "близнецу" Hotbird 13F, который был запущен в космос борта Falcon 9 в прошлом месяце.

Таким образом, два новых космических аппарата теперь заменят три существующих спутника Hotbird.

Читайте также: Falcon 9 вместо «Союза»: ЕКА анонсировало запуск своих миссий на ракетах SpaceX

Как сообщал Укринформ, американская компания SpaceX осуществила во вторник, 1 ноября, запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с секретным аппаратом для нужд Космических сил США в рамках миссии USSF-44.

По материалам: Укринформ