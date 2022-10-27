В Индии оштрафовали Google на $113 миллионов

В Индии оштрафовали Google на $113 миллионов

26.10.2022 19:22

Укринформ

Комиссия по вопросам конкуренции Индии (CCI) оштрафовала американскую компанию Google на 113 млн долларов за антиконкурентную деятельность в стране.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.

В индийском регуляторе заявили, что американская компания «использовала свое доминирующее положение, чтобы заставить разработчиков приложений использовать ее систему оплаты в приложениях вместо того, чтобы разрешать это делать третьим компаниям».

CCI отметила, что эта платформа является основным способом для разработчиков монетизировать свою работу за счет продаж в приложении.

В ответ представитель Google сообщил, что компания рассматривает это решение Комиссии и оценивает следующие шаги, поскольку приказ можно обжаловать в суде Индии.

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Расследование того, как Google работает на платежном рынке, началось в 2020 году.

В юридической фирме, представляющей интересы жалобщика, заявили, что это решение CCI по Google будет способствовать конкуренции и уменьшит расходы разработчиков приложений.

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Как сообщал Укринформ, в сентябре Суд общей юрисдикции Европейского Союза оставил в силе антимонопольный штраф в более чем 4 млрд евро против компании Google.

По материалам: Укринформ