Зонд NASA сделал невероятные снимки Земли и Луны

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26.10.2022 09:21

Укринформ

Космический аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Lucy сделал новые фотографии нашей планеты и Луны.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе NASA.

Первое фото, на котором изображена только Земля, зонд сделал благодаря камере Terminal Tracking Camera (T2CAM) 15 октября на расстоянии в 620 тысяч километров.

Вторая фотография, на которой наша планета и Луна, также сделана благодаря камере Terminal Tracking Camera (T2CAM), но еще 13 октября на расстоянии в 1,4 миллиона километров.

Отмечается, что на протяжении 12-летнего путешествия космический аппарат Lucy уже пролетел вблизи рекордного количества астероидов и исследовал их разнообразие в поисках «подсказок», чтобы лучше понять формирование Солнечной системы.

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Как сообщал Укринформ, космический зонд NASA Juno показал еще одну фотографию поверхности Европы – спутника Юпитера.

По материалам: Укринформ