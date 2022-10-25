В Японии испытывают дрон, способный предотвращать хищение фруктов из садов
В Японии испытывают дрон, способный предотвращать хищение фруктов из садов
25.10.2022 14:34
Укринформ
В центральной части Японии проводится испытание дрона, способного предотвращать хищение фруктов из садов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
Испытание проводят местный сельскохозяйственный кооператив в городе Тойота в префектуре Аити, местные фермерские хозяйства и компания-производитель роботов из соседнего города Нагоя.
В понедельник под наблюдением летчика дрон автоматически поднялся в воздух с базовой станции и в течение нескольких минут летал по заданному маршруту над садом, а затем вернулся на станцию.
Этот оборудованный камерой дрон первоначально был придуман для защиты урожая от диких животных и птиц.
Разработчик беспилотника заявляет, что будет продолжать усилия по разработке системы, способной фиксировать проникновение в сад посторонних и автоматически оповещать об этом компанию по предоставлению охраны.
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Как сообщал Укринформ, в северном японском городе Сендай в префектуре Мияги ввели систему оповещения, использующую дроны для предупреждения пляжников об угрозе цунами.
Фото: NHK
По материалам: Укринформ