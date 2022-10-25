В Японии испытывают дрон, способный предотвращать хищение фруктов из садов

В Японии испытывают дрон, способный предотвращать хищение фруктов из садов

25.10.2022 14:34

Укринформ

В центральной части Японии проводится испытание дрона, способного предотвращать хищение фруктов из садов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Испытание проводят местный сельскохозяйственный кооператив в городе Тойота в префектуре Аити, местные фермерские хозяйства и компания-производитель роботов из соседнего города Нагоя.

В понедельник под наблюдением летчика дрон автоматически поднялся в воздух с базовой станции и в течение нескольких минут летал по заданному маршруту над садом, а затем вернулся на станцию.

Этот оборудованный камерой дрон первоначально был придуман для защиты урожая от диких животных и птиц.

Разработчик беспилотника заявляет, что будет продолжать усилия по разработке системы, способной фиксировать проникновение в сад посторонних и автоматически оповещать об этом компанию по предоставлению охраны.

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Как сообщал Укринформ, в северном японском городе Сендай в префектуре Мияги ввели систему оповещения, использующую дроны для предупреждения пляжников об угрозе цунами.

Фото: NHK

По материалам: Укринформ