Искусственный интеллект создал 100 тысяч фотографий людей, которых не существует

Искусственный интеллект создал 100 тысяч фотографий людей, которых не существует

25.10.2022 17:33

Укринформ

Компания Generated Media представила Generated Photos, каталог из 100 тысяч изображений несуществующих людей в полный рост.

Как передает Укринформ, об этом сообщает PetaPixel.

Новые фотографии людей в полный рост можно использовать в рекламе, веб-дизайне, создании игр и производстве видеоматериала среди многих других направлений.

До этого, искусственный интеллект смог создать каталог из 100 тысяч фотографий только лиц людей, которые не существуют.

Фотографии лиц, сделанные искусственным интеллектом, уже используются в игровой индустрии, как ориентиры для художников или произведения искусства невзаимозаменяемых токенов (NFT).

«Существует много предположений и предубеждений относительно контента, созданного искусственным интеллектом. Многие считают это исключительно deepfake, дезинформацией и связанными вредными вещами. Но те же люди смотрят фильмы с компьютерными технологиями, которые могут совершить воскресение умерших актеров, и ходят на концерты ABBA в 2022 году», – заявляет Артем Кан из Generated Photos.

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Отмечается, что сейчас все созданные искусственным интеллектом фотографии людей в полный рост — это молодые, стройные взрослые люди. Компания планирует разнообразить каталог с помощью создания фотографий людей разного возраста, типа фигуры, позы и индивидуальной одежды.

Как сообщал Укринформ, исследовательская группа Киотского университета (Япония) показала робота-гуманоида с искусственным интеллектом, который понимает человеческий юмор.

Фото: PetaPixel

По материалам: Укринформ