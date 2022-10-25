ГСЧС советует установить на смартфоны приложение «Разминирование Украины»

25.10.2022 05:49

Укринформ

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан установить мобильное приложение "Разминирование Украины", которое предупреждает об угрозе при приближении к опасным участкам.

Как передает Укринформ, об этом ГСЧС сообщает в Телеграме.

“Мобильное приложение “Разминирование Украины”, разработанное ГСЧС совместно с партнерами, должно занять место на смартфоне каждого украинца. Оно ведь действительно может спасти вам жизнь”, — говорится в сообщении.

С помощью приложения можно отслеживать места обнаружения взрывоопасных предметов (ВОП). Интерактивная карта показывает возможные и уже подтвержденные опасные зоны, к которым нельзя подходить, а при приближении к таким участкам приложение сразу предупредит об угрозе.

Также в приложении можно оперативно известить сотрудников ГСЧС об обнаружении взрывчатых или подозрительных предметов и вызвать саперов для проверки и обезвреживания опасных находок.

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Приложение "Разминирование Украины" имеет развернутый каталог наиболее распространенных ВОП. В приложении есть инструкция, объясняющая, что нужно делать при их обнаружении.

Загрузить приложение могут пользователи как Android, так и Apple.

Как сообщал Укринформ, на освобожденных от россиян территориях Донецкой, Харьковской и Херсонской областей спасатели уже уничтожили более 40 тысяч взрывоопасных предметов.

По материалам: Укринформ