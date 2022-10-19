Госдеп приветствует решение Маска продолжить финансирование Starlink для Украины

19.10.2022 01:26

Укринформ

Госдепартамент США позитивно оценил решение основателя компании SpaceX Илона Маска отозвать запрос из Пентагона по поводу финансирования спутникового интернета Starlink и обеспечить его своими силами.

Об этом сообщила помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает корреспондент Укринформа.

"Как мы видим, Starlink играет важную роль для Украины, потому что обеспечивает доступ к интернету", — отметила она.

В этой связи представитель Госдепа подчеркнула: «Мы, конечно, приветствуем комментарии Илона Маска о том, что SpaceX готова в дальнейшем финансировать предоставление (услуг – ред.) Starlink Украине».

Напомним, на прошлой неделе американские СМИ сообщили, что SpaceX обратилась в минобороны США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink.

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Позже Маск уточнил, что не требует возмещения уже нанесенных расходов, но и не может постоянно финансировать работу переданных терминалов, что обойдется компании более $120 миллионов до конца года и около $400 миллионов в течение следующих 12 месяцев.

После резонанса на фоне сообщений основателя SpaceX он сообщил, что решил продолжить финансирование услуг. А в этот понедельник Маск заявил, что создаст функцию пожертвований на странице оплаты услуг Starlink. Кроме того, его компания закрыла этот вопрос и официально отозвала упомянутый запрос в минобороны США.

По материалам: Укринформ