Электрическая плита: как выбрать правильно

У них много преимуществ: безотказная работа, эффективная работа, эстетика и, прежде всего, экономия времени и энергии — это качества, которые трудно недооценить. На что обратить внимание, если вам нужна плита электрическая? Об этом в нашем материале. Среди сотен моделей, представленных на рынке, вы обязательно найдете подходящую для своей кухни.

Как работает электрическая плита

Электрическая плита, как и индукционная, работает от электричества. Этот прибор разогревает пищу намного быстрее, чем газовая плита. Электрические плиты могут быть чугунными или керамическими и нагреваться дольше, чем индукционные, но, с другой стороны, дольше сохраняют тепло. Безусловно, преимуществом такой варочной панели является возможность использования любых типов электроварочных кастрюль – даже алюминиевых или эмалированных.

Важнейшими преимуществами электрических плит являются:

более низкая цена, чем в случае индукции,

легко содержать в чистоте,

меньшее время приготовления, чем на газовой плите.

На что обратить внимание

При выборе подходящего устройства обратите внимание на его параметры. От них зависит, какие расходы будут связаны с использованием устройства и какие возможности оно предложит. Обрати внимание на:

Ширина — очень важный параметр, о котором нельзя забывать, особенно если у вас мало места для вашего устройства,

Цвет лицевой части духовки и варочной панели – чаще всего варочная панель черная, но может быть и белая или кремовая. Однако фронт может быть, среди прочих серебристый, стальной, белый или черный.

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Важным моментом при выборе электрической плиты также является термовыключатель. Он отключает и включает электропитание для поддержания постоянной температуры. Такое решение будет большим плюсом, вед может сэкономить вам электричество. Также стоит обратить внимание и на блокировку от случайного срабатывания, которая позволяет заблокировать элементы управления плитой. Они правда есть только в самых современных вариантах. Также есть плиты с датчиками, которые реагируют на наличие кастрюли. Несмотря на то, что плита включена, она не начнет нагреваться, пока на нее не будет поставлена ​​посуда. Выбирая электрическую плиту, мы получаем современное оборудование, которое легко поддерживать в чистоте благодаря ровной гладкой поверхности.