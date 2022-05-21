Электрическая плита: как выбрать правильно
У них много преимуществ: безотказная работа, эффективная работа, эстетика и, прежде всего, экономия времени и энергии — это качества, которые трудно недооценить. На что обратить внимание, если вам нужна плита электрическая? Об этом в нашем материале. Среди сотен моделей, представленных на рынке, вы обязательно найдете подходящую для своей кухни.
Как работает электрическая плита
Электрическая плита, как и индукционная, работает от электричества. Этот прибор разогревает пищу намного быстрее, чем газовая плита. Электрические плиты могут быть чугунными или керамическими и нагреваться дольше, чем индукционные, но, с другой стороны, дольше сохраняют тепло. Безусловно, преимуществом такой варочной панели является возможность использования любых типов электроварочных кастрюль – даже алюминиевых или эмалированных.
Важнейшими преимуществами электрических плит являются:
- более низкая цена, чем в случае индукции,
- легко содержать в чистоте,
- меньшее время приготовления, чем на газовой плите.
На что обратить внимание
При выборе подходящего устройства обратите внимание на его параметры. От них зависит, какие расходы будут связаны с использованием устройства и какие возможности оно предложит. Обрати внимание на:
- Ширина — очень важный параметр, о котором нельзя забывать, особенно если у вас мало места для вашего устройства,
- Цвет лицевой части духовки и варочной панели – чаще всего варочная панель черная, но может быть и белая или кремовая. Однако фронт может быть, среди прочих серебристый, стальной, белый или черный.
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Важным моментом при выборе электрической плиты также является термовыключатель. Он отключает и включает электропитание для поддержания постоянной температуры. Такое решение будет большим плюсом, вед может сэкономить вам электричество. Также стоит обратить внимание и на блокировку от случайного срабатывания, которая позволяет заблокировать элементы управления плитой. Они правда есть только в самых современных вариантах. Также есть плиты с датчиками, которые реагируют на наличие кастрюли. Несмотря на то, что плита включена, она не начнет нагреваться, пока на нее не будет поставлена посуда. Выбирая электрическую плиту, мы получаем современное оборудование, которое легко поддерживать в чистоте благодаря ровной гладкой поверхности.