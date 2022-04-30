Технологии

SpaceX успешно вывела на орбиту 53 спутника Starlink

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 30 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

SpaceX успешно вывела на орбиту 53 спутника Starlink

SpaceX успешно вывела на орбиту 53 спутника Starlink

Видео

30.04.2022 03:35

Укринформ

Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила очередную партию спутников Starlink — 53 аппарата.

Об этом SpaceX сообщила в Твиттере, передает Укринформ.

"Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено", — говорится в сообщении.

Ракета Falcon-9, которая вывела спутники на орбиту стартовала из косміического центра на мысе Канаверал штата Флорида.

Ранее SpaceX успешно запустила ракету Falcon-9 со спутником-разведчиком для нужд вооруженных сил США.

Напомним, на территории Украины уже действуют более 10 тысяч терминалов Starlink.

Как сообщал Укринформ, в Украине 27 апреля зарегистрирована Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX.

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Ранее Илон Маск ответил согласием на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.

Starlink – это проект компании SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному интернету. Его скорость – до 1 Гбит/с, а пользоваться им можно в любой точке Земли.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 30 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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