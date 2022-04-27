Tesla потеряла $126 миллиардов после того, как Маск купил Twitter

Tesla потеряла $126 миллиардов после того, как Маск купил Twitter

27.04.2022 06:48

Укринформ

Компания Tesla потеряла 126 млрд долларов из-за опасений инвесторов, что Илону Маску придется продать акции, чтобы внести вклад в размере 21 млрд долларов в рамках 44-миллиардного соглашения по приобретению Twitter.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters, передает Укринформ.

«Tesla Inc потеряла 126 миллиардов долларов во вторник из-за опасений инвесторов, что исполнительному директору Илону Маску, возможно, придется продать акции, чтобы вложить 21 миллиард долларов в выкуп Twitter Inc за 44 миллиарда долларов», – сообщает информагентство.

Указывается, что Tesla не участвует в сделке по Twitter, но ее акции стали мишенью спекулянтов после того, как Маск отказался раскрыть публично, откуда берутся средства на приобретение.

Акции Twitter во вторник также снизились в цене на 3,9% до $49,68, хотя Маск согласился купить их в понедельник за $54,2 за акцию наличными.

Отмечается, что такое падение стоимости отражает обеспокоенность инвесторов тем, что стремительное снижение акций Tesla, из которых Маск получает большую часть своего 239-миллиардного состояния, может вынудить самого богатого человека мира задуматься о сделке с Twitter.

Как сообщал Укринформ, Илон Маск в понедельник заключил соглашение о покупке компании Twitter Inc за $44 миллиарда, что передает контроль над одной из крупнейших платформ социальных медиа самому богатому человеку мира.

По материалам: Укринформ