IТ-армия за неделю атаковала свыше 125 российских ресурсов
IТ-армия за неделю атаковала свыше 125 российских ресурсов
25.04.2022 11:00
Укринформ
В период с 18 по 24 апреля IТ-армия атаковала 125 российских онлайн-ресурсов
Как передаёт Укринформ, об этом сообщает Минцифры в Телеграме.
«IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносить врагу удары. С 18 по 24 апреля было атаковано 125 российских онлайн-ресурсов»,- говорится в сообщении.
В частности, атаке подверглась российская система ветеринарной инспекции — это сервис, через который дают разрешения на мясную и молочную продукцию. "Без этого товары не попадут на полки супермаркетов. Пусть враги посидят без мяса и молока", — отметили в Минцифре.
Кроме того, под атаку попали онлайн-сервисы покупки авиабилетов, а также операторы фискальных данных – это посредники между онлайн-кассами и налоговой службой. Несмотря на атаки, у них возникли задержки в выдаче чеков и рассинхронизация количества проданных товаров.
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В результате кибератаки на сервисы 1С в рф была парализована работа таких сервисов, как «1С-ИТС», «1С-ЭДО» и «1С-Отчетность», вследствие чего россияне не могли подать необходимые отчетности вовремя.
Как сообщал Укринформ, по состоянию на начало апреля IТ-армия Украины атаковала 660 российских ресурсов.
По материалам: Укринформ