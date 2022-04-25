IТ-армия за неделю атаковала свыше 125 российских ресурсов

25.04.2022 11:00

Укринформ

В период с 18 по 24 апреля IТ-армия атаковала 125 российских онлайн-ресурсов

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает Минцифры в Телеграме.

«IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносить врагу удары. С 18 по 24 апреля было атаковано 125 российских онлайн-ресурсов»,- говорится в сообщении.

В частности, атаке подверглась российская система ветеринарной инспекции — это сервис, через который дают разрешения на мясную и молочную продукцию. "Без этого товары не попадут на полки супермаркетов. Пусть враги посидят без мяса и молока", — отметили в Минцифре.

Кроме того, под атаку попали онлайн-сервисы покупки авиабилетов, а также операторы фискальных данных – это посредники между онлайн-кассами и налоговой службой. Несмотря на атаки, у них возникли задержки в выдаче чеков и рассинхронизация количества проданных товаров.

Читайте также: рф может готовить серию кибератак против стран, помогающих Украине – спецслужбы

В результате кибератаки на сервисы 1С в рф была парализована работа таких сервисов, как «1С-ИТС», «1С-ЭДО» и «1С-Отчетность», вследствие чего россияне не могли подать необходимые отчетности вовремя.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на начало апреля IТ-армия Украины атаковала 660 российских ресурсов.

По материалам: Укринформ