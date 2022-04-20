Netflix прогнозирует потерю еще 2 миллионов пользователей к концу июня

Netflix прогнозирует потерю еще 2 миллионов пользователей к концу июня

20.04.2022 10:12

Укринформ

Стриминговый сервис Netflix потерял 200 тысяч подписчиков в первом квартале и прогнозирует потерять еще 2 миллиона пользователей в текущем втором квартале.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Variety.

Отмечается, что общее количество подписчиков упало до 221,64 млн.

Это первый случай, когда Netflix потерял подписчиков по итогам квартала за 10 лет. Такой отток подписчиков в компании связывают с инфляцией, жесткой конкуренцией на рынке и вторжением войск россии в Украину.

Netflix заявил, что без учета потери подписчиков в россии, где сервис прекратил работать после войны в Украине, в первом квартале платформа добавила бы 500 тыс. подписчиков.

Ранее стриминговый сервис прогнозировал 2,5 млн платных новых подписчиков в первом квартале, а аналитики Уолл-стрит ожидали, что Netflix добавит 2,8 миллиона новых подписчиков по всему миру.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля 2022 года российская федерация начала неспровоцированную войну против Украины. Захватчики обстреливают и бомбят мирные города и села Украины, истязают и убивают мирное население.

Сотни известных мировых компаний перестали работать в россии и таким образом показали, что не будут финансировать государство, начавшее войну в Украине.

По материалам: Укринформ