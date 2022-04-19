Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. собрал более $800 000 для Украины

Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. собрал более $800 000 для Украины

16.04.2022 10:41

Укринформ

Украинская компания GSC Game World, являющаяся разработчиком игры S.T.A.L.K.E.R., собрала более 800 000 долларов США для поддержки Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице игры в Твиттере.

«Благотворительная распродажа игр GSC Game World завершена. Вместе с вами нам удалось собрать более 800 000 долларов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после уплаты налогов и комиссии магазина все средства будут переданы в Благотворительный фонд «Вернись живым».

Фото Twitter

24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска россии обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет, авиабомб.

По материалам: Укринформ