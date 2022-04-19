Приложение российского Альфа-банка стало недоступно в App Store

15.04.2022 10:41

Укринформ

Приложение российского «Альфа-банка» больше недоступно для загрузки и обновления в магазине App Store из-за санкций.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Телеграме.

«Вслед за Сбербанком из App Store удалили приложение Альфа-банка, — сообщил Фёдоров.

Как сообщалось, США, ЕС и другие страны ввели и продолжают вводить санкции против россии. Приложение «Сбербанк онлайн» больше недоступно для загрузки и обновления в магазине App Store из-за санкций.

Минфин США ввел меры, которые полностью блокируют работу российского Альфа-Банка, являющегося четвертым по своим активам банковским учреждением в россии, а также шести связанных с ним учреждений в россии, Нидерландах, Казахстане и на Кипре.

В Национальном банке Украины подчеркнули, что санкции, которые международное сообщество ввело против российского Альфа-банка, не касаются АО "Альфа-банк" (Украина).

По материалам: Укринформ