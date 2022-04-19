Google обнародовал первые панорамные снимки разрушенных улиц Киевщины
Google обнародовал первые панорамные снимки разрушенных улиц Киевщины
15.04.2022 10:44
Укринформ
Специалисты мирового технологического гиганта Гугл уже обнародовали первые панорамные снимки разрушенных улиц и зданий в населенных пунктах Киевщины, в частности, в таких городах, как Ирпень и Буча.
Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Телеграме, передаёт Укринформ.
«В данное время специалисты Google уже обнародовали первые панорамные снимки разрушенных улиц и зданий в населенных пунктах Киевской области: в г. Ирпень, г. Буча, с. Горенка, с. Стоянка и пгт Гостомель», — проинформировали в министерстве.
Отмечается, что МВД Украины и Гугл продолжают оцифровывать последствия российского вторжения в разрушенных городах Украины. Цель этого совместного проекта – фиксация нанесенных российскими захватчиками разрушений в украинских городах и селах.
По его словам, этот проект максимально охватит города, подвергшиеся самым большим разрушениям.
"Отнятая информация систематизируется и размещается на Картах Google в режиме просмотра улиц в открытом доступе для всех желающих", — уточняется в сообщении.
Как сообщалось, 7 апреля Министерство внутренних дел вместе с экспертами Google начали проект по оцифровке последствий российского вторжения в разрушенных городах Украины.
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По материалам: Укринформ