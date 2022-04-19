Anonymous взломали еще один банк в россии: обещают «слить» 800 гигабайтов конфиденциальных данных
Anonymous взломали еще один банк в россии: обещают «слить» 800 гигабайтов конфиденциальных данных
19.04.2022 01:19
Укринформ
Хакеры из "Anonymous" сообщили об изломе базы данных еще одного российского банка и намерении "слить" 800 Гб конфиденциальных данных.
Об этом хакеры сообщили на своей странице в Твиттере, передает Укринформ.
Речь идет о банке ПСКБ – петербургском социальном коммерческом банке, клиентами которого являются российские олигархи.
Anonymous hacked another Russian bank. Plan to release 800GB of sensitive data!
The @xxNB65 hacking team, which subscribes to Anonymous securities, hacked the Russian bank JSC Bank PSCB. that the oligarchs use.#OpRussia #Anonymous pic.twitter.com/ZQUhtsclFP
— The Anonymous Link • News (@Anonymous_Link) April 18, 2022
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Как сообщал Укринформ, хакерская группа Anonymous «слила» в Сеть около 200 тысяч электронных писем минкульта России.
По материалам: Укринформ