Anonymous взломали еще один банк в россии: обещают «слить» 800 гигабайтов конфиденциальных данных

19.04.2022 01:19

Укринформ

Хакеры из "Anonymous" сообщили об изломе базы данных еще одного российского банка и намерении "слить" 800 Гб конфиденциальных данных.

Об этом хакеры сообщили на своей странице в Твиттере, передает Укринформ.

Речь идет о банке ПСКБ – петербургском социальном коммерческом банке, клиентами которого являются российские олигархи.

Anonymous hacked another Russian bank. Plan to release 800GB of sensitive data!

The @xxNB65 hacking team, which subscribes to Anonymous securities, hacked the Russian bank JSC Bank PSCB. that the oligarchs use.#OpRussia #Anonymous pic.twitter.com/ZQUhtsclFP

— The Anonymous Link • News (@Anonymous_Link) April 18, 2022

Как сообщал Укринформ, хакерская группа Anonymous «слила» в Сеть около 200 тысяч электронных писем минкульта России.

