ІТ-армия Украины атаковала 135 вражеских ресурсов за неделю

18.04.2022 10:47

Укринформ

Украинская ІТ-армия за неделю атаковала более 135 онлайн-ресурсов россии.

Как передает Укринформ, об этом Министерство цифровой трансформации сообщает в Телеграме.

"С начала российского вторжения в Украину ІТ-армия объединила ІТ-специалистов со всей страны и мира, чтобы бороться с врагом на киберфронте. Прошлая неделя выдалась достаточно продуктивной! С 11 по 17 апреля было атаковано 135 онлайн-ресурсов", — говорится. в уведомлении.

Так, в результате атаки на российскую национальную систему маркировки товаров министерство промышленности рф было вынуждено разрешить производить и продавать товары без QR-кодов. Впоследствии оно заявило, что определенное время будут жить без этой системы.

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Атака системы россии для взимания оплаты за проезд грузовыми автомобилями массой от 12 тонн создала значительные преграды грузовому транспорту в передвижении по автомагистралям.

Из-за атаки ІТ-армии сервисы онлайн-бухгалтерии работали нестабильно, а у одного из крупнейших банков россии – сбербанка – возникли сбои в работе и обслуживании клиентов.

В результате атаки на платформы онлайн-телевидения жители россии не могли употребить очередную порцию пропаганды от российских властей.

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Атаки были совершены также на сервисы онлайн-заказа еды.

"Из-за сбоев в системе у россиян, желавших заказать еду онлайн, возникали сложности. Но это только цветочки. Скоро они забудут, что такое "онлайн", — отметили в Минцифре.

Как сообщал Укринформ, по данным СМИ, владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.

По материалам: Укринформ