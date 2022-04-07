ФБР обезвредило ботнет-сеть российских хакеров

07.04.2022 04:57

Укринформ

Федеральное бюро расследований США перехватило у российских военных хакеров контроль над тысячами маршрутизаторов и брандмауэров – инфраструктуру, которую использовали московские шпионы для проникновения в устройства.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Эту операцию спецслужбы подают как меру предупреждения – чтобы помешать российским хакерам мобилизовать «хакнутые» устройства в «ботнете» — сети сломанных компьютеров, которые могут бомбить другие серверы несанкционированным трафиком.

"К счастью, нам удалось уничтожить эту бот-сеть до того, как она могла быть использована", — сказал генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Ботнет контролировался с помощью вредоносного программного обеспечения под названием Cyclops Blink, которое приписывают одной из хакерских групп российской военной разведки Sandworm, занимающейся кибератаками.

Cyclops Blink разработан для взлома устройств WatchGuard Technologies и Asus. Программа предоставляет российским службам доступ к этим сломанным системам.

Директор ФБР Крис Врей сообщил журналистам, что ФБР с разрешения суда тайно проникло в тысячи маршрутизаторов и брандмауэров, чтобы удалить вредоносное ПО и перенастроить устройства.

«Мы удалили вредоносное ПО с устройств, используемых тысячами предприятий… для обеспечения сетевой безопасности по всему миру, – сказал Врей. — Мы закрыли дверь, которую использовали россияне, чтобы проникнуть в нее».

Как сообщал Укринформ, с начала полномасштабной агрессии со стороны России были оперативно обнаружены и нейтрализованы более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

По материалам: Укринформ