Захватчики не могут прослушивать телефонные разговоры украинцев — Госспецсвязи

05.04.2022 06:04

Укринформ

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь сообщил, что с начала вторжения россии рассматривался вопрос об ограничении звонков с украинских сим-карт абонентам российских операторов

Об этом он сообщил в интервью изданию «Сегодня», передает Укринформ.

"С начала полномасштабного военного вторжения россии действительно рассматривалось решение об ограничении звонков с украинских сим-карт абонентам российских операторов. Фактически оно почти было принято, однако от него все же решили отказаться. Это дало возможность прослушивать разговоры вражеских военных, чьи системы связи оказались недееспособны и получать множество крайне важной для нашей борьбы с агрессором информации", — сообщил он.

Отвечая на вопрос о возможном прослушивании украинской стороны, Щиголь отметил, что пока нет подтверждений о способности российских военных прослушивать разговоры украинцев. "Все такие заявления оказались фейками и частью информационно-психологических операций. Их цель – запугать украинцев, а также заставить наших граждан прекратить сообщать информацию о местах передвижения вражеской техники", — отметил Щиголь.

Он добавил, что это – не единственный случай распространения среди граждан дезинформации и вспомнил пример, когда было распространено фейковое сообщение, что ночью украинцам будут звонить по телефону с неизвестных номеров с целью наведения целей для авиабомбардировки, и якобы совет – отключить телефоны. Конечно, оно оказалось неправдой.

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Как сообщалось, с 24 февраля идет масштабное российское вторжение в Украину. Агрессор обстреливает и разрушает ключевые объекты инфраструктуры, жилые кварталы украинских городов и деревень с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

На борьбу с захватчиками поднялся весь народ Украины; ВСУ и Силы территориальной обороны остановили наступление врага и наносят ему большие потери.

По материалам: Укринформ