Сообщения от Ukraine не ставят целью сбор данных пользователей — ЦПД

04.04.2022 03:56

Укринформ

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что запугивания тем, якобы сообщение от "Ukraine" создано с целью получения данных, не соответствуют действительности

Как передает Укринформ, об этом сообщает ЦПД при СНБО в Телеграмме.

«Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о безопасности такого сообщения от Ukraine со ссылкой на mywar.mkip.gov.ua, которую сегодня получили украинцы», — говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что mywar.mkip.gov.ua – это сайт, созданный Министерством культуры и информационной политики Украины, чтобы граждане рассказывали свои истории войны для всего мира. Аккаунт, с которого была произведена рассылка сообщения под названием "Ukraine", принадлежит Госспецсвязи.

«В то же время сегодня после поступления указанного сообщения в сети массово начали появляться сообщения со следующим текстом: "Не открывать, удалять, это с целью получения данных". Предупреждаем, что эти запугивания не соответствуют действительности», — отметили в ЦПД.

При этом в ЦПД призвали украинцев не терять бдительности при получении любых сообщений, содержащих какие-либо ссылки, особенно с файлами-приложениями в формате xlsx, exe, zip. Ни в коем случае не переходить по таким ссылкам.

Как сообщал Укринформ, Министерство культуры и информационной политики призывает подключаться к проекту «Моя война» и уверяет, что рассылка на мобильные телефоны с приглашением к участию – не спам.

По материалам: Укринформ