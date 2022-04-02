В ночь вторжения россияне хотели уничтожить всю киберзащиту Украины – СБУ
В ночь вторжения россияне хотели уничтожить всю киберзащиту Украины – СБУ
02.04.2022 14:05
Укринформ
С начала полномасштабной агрессии со стороны россии оперативно выявлены и нейтрализованы более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.
Об этом говорится в сообщении СБУ в Телеграме, передает Укринформ.
"Наибольшее их количество пришлось на ночь вторжения — именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Однако, эффективная работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила агрессору использовать киберпространство для получения военных преимуществ", — сказал представитель СБУ Артем Дехтяренко в видеосообщении.
Сотрудники СБУ обезвредили все попытки оккупантов парализовать стратегически важные электронные ресурсы или использовать их для распространения пропаганды.
Удалось предотвратить взлом ІТ-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ.
СБУ начала ряд расследований, чтобы установить и привлечь виновных к ответственности.
По предварительным данным, организацией кибердиверсий занимались спецслужбы рф, а реализовали специализированные хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin и т.д.
Как сообщал Укринформ, Служба безопасности Украины с начала широкомасштабной российской агрессии на 1 апреля задержала 20 вражеских интернет-агентов в разных регионах.
По материалам: Укринформ