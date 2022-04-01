Украинские больницы получат 590 станций StarLink
Украинские больницы получат 590 станций StarLink
27.03.2022 05:36
Укринформ
Украинским медицинским учреждениям и учреждениям в сфере здравоохранения было передано 590 станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.
«Станции глобальной спутниковой системы Starlink уже разворачиваются в учреждениях здравоохранения в разных уголках страны. Наши больницы благодаря широкополосному спутниковому Интернету от SpaceX смогут всегда оставаться на связи. В условиях войны это очень важно», — сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По словам министра, системы StarLink будут использоваться учреждениями здравоохранения во время отключения или возникновения проблем с основой сетью. Это позволит больницам иметь доступ к спутниковому Интернету даже в зонах, где из-за активных боевых действий временно нет связи.
Обеспечить больницы системами StarLink удалось благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения с Министерством цифровой трансформации.
Starlink – это глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить скоростной интернет.
Как сообщал Укринформ, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.
28 февраля этого года первая партия станций спутникового интернета Starlink прибыла в Украину.
По материалам: Укринформ