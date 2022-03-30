В Украине создали телеграмм-бот для помощи в эвакуации

В Украине создали телеграмм-бот для помощи в эвакуации

30.03.2022 05:33

Укринформ

В Украине запустили официальный телеграмм-бот @Evacuation2022_bot и сайт поддержки evacuation2022.com для организации эвакуации населения

Как передает Укринформ, об этом пресс-служба МВД сообщила в Телеграмме.

«Вводим важный общий проект. Сейчас создан телеграмм-бот и сайт, с помощью которых каждый желающий может узнать всю имеющуюся информацию об эвакуации населения из зон боевых действий, а также получить гуманитарную или медицинскую помощь», – отметил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко.

С помощью бота возможно предоставление гуманитарной помощи в зонах боевых действий, а также временно захваченных территориях.

Этот проект реализован совместными усилиями Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства внутренних дел вместе с Координационным центром органов местного самоуправления Украинской ассоциации районных и областных советов.

***

24 февраля президент рф путин начал широкомасштабное вторжение в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома.

По данным ООН, за месяц войны россии против Украины более 3,7 млн ​​человек покинули страну в поисках убежища. Еще 6,5 млн. украинцев стали внутренними переселенцами. При этом 13 миллионов граждан не могут уехать из зон боевых действий.

По материалам: Укринформ