Чат-ботом еВраг уже воспользовались больше 200 тысяч украинцев
Чат-ботом еВраг уже воспользовались больше 200 тысяч украинцев
29.03.2022 04:55
Укринформ
С начала полномасштабного вторжения России в Украину уже больше 200 тысяч граждан воспользовались чат-ботом еВраг для информирования о расположении российских военных
Как передает Укринформ, об этом сообщает в Телеграмме Патрульная полиция.
"С начала наступления руzни более 200 000 украинцев воспользовались чат-ботом еВраг, чтобы сообщить о местонахождении российских солдат и их техники. Эти сообщения в режиме реального времени помогли украинским защитникам уничтожить большое количество оккупантов", — отмечается в сообщении.
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С 24 февраля по указанию президента рф путина началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Они обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
Весь украинский народ поднялся на борьбу с врагом и дает ему достойный отпор.
По материалам: Укринформ