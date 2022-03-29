Чат-ботом еВраг уже воспользовались больше 200 тысяч украинцев

Чат-ботом еВраг уже воспользовались больше 200 тысяч украинцев

29.03.2022 04:55

Укринформ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину уже больше 200 тысяч граждан воспользовались чат-ботом еВраг для информирования о расположении российских военных

Как передает Укринформ, об этом сообщает в Телеграмме Патрульная полиция.

"С начала наступления руzни более 200 000 украинцев воспользовались чат-ботом еВраг, чтобы сообщить о местонахождении российских солдат и их техники. Эти сообщения в режиме реального времени помогли украинским защитникам уничтожить большое количество оккупантов", — отмечается в сообщении.

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С 24 февраля по указанию президента рф путина началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Они обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Весь украинский народ поднялся на борьбу с врагом и дает ему достойный отпор.

По материалам: Укринформ