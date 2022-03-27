Технологии

Пользователей «Дії» уже более 16 миллионов — Федоров

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 27 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Пользователей «Дії» уже более 16 миллионов - Федоров

Пользователей «Дії» уже более 16 миллионов — Федоров

27.03.2022 06:15

Укринформ

Количество пользователей приложения "Дія" превысило 16 миллионов.

Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Телеграме.

По его словам, "команда нашего министерства вместе с профильными органами работает над безопасностью государственных реестров. Мы провели ряд инфраструктурных изменений, в режиме 24/7 запускаем новые услуги".

Как заметил Федоров, "для нас очень важно продолжать запускать новые сервисы максимально удобными. Сегодня количество пользователей "Дії" превысило 16 млн. Продолжаем строить цифровое государство".

Как сообщал Укринформ, Министерство цифровой трансформации вместе со стриминговым сервисом Megogo 6 марта запустили новую услугу для пользователей приложения "Дія" — "Дія TV".

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 27 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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