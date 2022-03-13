Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддерживать свои продукты в рф
Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддерживать свои продукты в рф
13.03.2022 20:40
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддерживать свои продукты в российской федерации.
Как передает Укринформ, об этом он написал в Твиттере.
«Сегодня не может быть полурешений или полутонов! Есть только черное и белое, добро и зло! Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого русского агрессора в убийстве украинских детей и женщин. Microsoft, Oracle, SAP, прекратите поддерживать свои продукты в России, остановите войну», — заявил Зеленский.
Как сообщал Укринформ, за две недели с российского рынка вышло около 100 американских компаний-гигантов.
С 24 февраля в Украине идет война с российскими захватчиками.
США, Европейский Союз и другие страны применили санкции против россии как страны-агрессора, международная изоляция которой усиливается с каждым днем.
По материалам: Укринформ