«Эхо Москвы» прекратило вещание в Ютубе, удалило сайт и все аккаунты в соцсетях

«Эхо Москвы» прекратило вещание в Ютубе, удалило сайт и все аккаунты в соцсетях

04.03.2022 17:09

Укринформ

Радиостанция «Эхо Москвы» сообщила, что вынуждена «удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ТГ-канал «Эха».

После блокировки сайта и ликвидации радиоканала «Эхо Москвы» продолжало вещание на Ютубе. После объявления об отключении аккаунтов Ютуб-канал «Эха» также перестал открываться. https://www.youtube.com/channel/UCo4GExFphiUnNiMMExvFWdg

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил, что департамент имущества Москвы решил разорвать договор аренды помещения, а интернет-провайдеры получили уведомление о разрыве договора от «Газпром-медиа» (мажоритарного акционера радиостанции).

Накануне «Эхо Москвы» было заблокировано и затем ликвидировано после получения от Генпрокуратуры РФ предписания, в котором утверждалось, что радиостанция распространяет ложные сведения о «спецоперации» российских военных в Украине. По тому же основанию в России после начала войны были заблокированы многие другие СМИ с независимыми редакциями, в том числе «Медуза», «Дождь», Радио Свобода.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Украина направила иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге.

По материалам: Укринформ