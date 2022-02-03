Технологии

В Киевстаре произошел масштабный сбой: ответ компании

Люди не могут позвонить один одному

Photo of Виктор Виктор Send an email 38 минут agoОбновлено: 3 февраля, 2022
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Сегодня утром, третьего февраля, у одного из самых больших мобильных операторов Украины компании Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты не могут позвонить из карточки оператора, также не работают и другие функции.

При попытке позвонить людям сообщают, что недостаточно средств на счете, хотя деньги и есть, а также подключены безлимитные тарифы. Также абоненты не могу принимать звонки. О проблемах сообщают жители различных городов Украины Тернополя, Львова, Запорожья, Киева, пишет Первая Лента.

Также абоненты компании не могут проверить счет по запросу. Не работает код для проверки *111#. Невозможно зайти в личный кабинет приложения «Мой Киевстар». Мобильный интернет при этом работает.

Официальной информации от Киевстара не поступало, но в Фейсбуке под одним из постом сотрудники компании отвечают на запросы пользователей и пишут следующий текст:

«Действительно, сейчас наблюдаются сложности при совершении звонков. Спасибо за информацию, мы уже сообщили в технический отдел, наши специалисты работают над решением вопроса, приношу извинения за временные неудобства», — написал сотрудник компании

Ранее мы сообщали, что Киевстар в сентябре подключил связь 4G еще в 132 населенных пунктах.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 38 минут agoОбновлено: 3 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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