В Киевстаре произошел масштабный сбой: ответ компании

Сегодня утром, третьего февраля, у одного из самых больших мобильных операторов Украины компании Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты не могут позвонить из карточки оператора, также не работают и другие функции.

При попытке позвонить людям сообщают, что недостаточно средств на счете, хотя деньги и есть, а также подключены безлимитные тарифы. Также абоненты не могу принимать звонки. О проблемах сообщают жители различных городов Украины Тернополя, Львова, Запорожья, Киева, пишет Первая Лента.

Также абоненты компании не могут проверить счет по запросу. Не работает код для проверки *111#. Невозможно зайти в личный кабинет приложения «Мой Киевстар». Мобильный интернет при этом работает.

Официальной информации от Киевстара не поступало, но в Фейсбуке под одним из постом сотрудники компании отвечают на запросы пользователей и пишут следующий текст:

«Действительно, сейчас наблюдаются сложности при совершении звонков. Спасибо за информацию, мы уже сообщили в технический отдел, наши специалисты работают над решением вопроса, приношу извинения за временные неудобства», — написал сотрудник компании

Ранее мы сообщали, что Киевстар в сентябре подключил связь 4G еще в 132 населенных пунктах.