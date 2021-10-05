Киевстар в сентябре подключил связь 4G еще в 132 населенных пунктах

Киевстар в сентябре подключил связь 4G еще в 132 населенных пунктах

05.10.2021 12:26

Укринформ

Национальный телеком-оператор «Киевстар» в сентябре расширил сеть 4G еще в 132 населенных пунктах, предоставив возможность доступа к новым мобильным технологиям еще 83 тысячам жителей Украины.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе оператора.

«В сентябре 2021 года Киевстар активировал технологию 4G на 75 базовых станциях. В результате возможность доступа к скоростному мобильному интернету получили еще 83 тысячи жителей Украины в 132 населенных пунктах и 11 областях Украины. В частности, это населенные пункты Верхний Лужок, Ясеница-Замковая, Хатки (Львовской области), Точилово, Новогеоргиевка, Топалы (Одесская область), Шевченково, Кийлов, Сомкова Долина (Киевской области), Любар, Стрижевка, Иванковцы (Житомирская области)», — говорится в сообщении.

По информации компании "Киевстар", во II квартале этого года компания инвестировала в развитие новых технологий связи около 1,5 млрд грн, что позволило существенно увеличить территорию сети 4G. Благодаря этому количество абонентов, которые воспользовались скоростным мобильным интернетом, возросло за это время на 32,3%. Использование мегабайтов на одного абонента выросло на 23,6%.

На сегодняшний день связью 4G в сети Киевстар, по данным оператора, пользуются 10,3 миллиона абонентов.

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Как сообщал Укринформ, в сети Киевстар технология LTE активирована на почти 18 тысячах базовых станций. Поэтому 89% населения Украины могут пользоваться доступом к услугам 4G. Телеком-оператор продолжает строительство сетей нового поколения, чтобы до 2022 года доступ к 4G был у 90% населения.

Новые мобильные технологии дают абонентам больше возможностей для бизнеса, образования, дистанционных медицинских консультаций, доступа к административным услугам и пр.

Фото: Киевстар

По материалам: Укринформ