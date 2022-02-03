Международная космическая станция будет уничтожена: НАСА называл дату

Последние сообщения НАСА показывают, что Международная космическая станция должна работать до конца 2030 года, после чего она будет уничтожена в водах Тихого океана. По данным американского космического агентства, в будущем межгосударственную станцию ​​заменят коммерческие предприятия.

Международная космическая станция была запущена на орбиту в 2000 году и с тех пор приняла более 200 астронавтов из 19 разных стран. Однако в течение следующего десятилетия она завершит свою миссию и переведет научные и исследовательские задачи в коммерческие проекты, пишет Первая Лента.

«С помощью НАСА частный сектор технически и финансово может разрабатывать и эксплуатировать коммерческие станции на низкой околоземной орбите. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться своими открытиями и опытом работы с частным сектором, чтобы помочь им в разработке безопасных и надежных космических станций. «, — заявил Фил Макалистер, директора по космосу в штаб-квартире НАСА.

В последнем отчете НАСА сообщает, что станция должна упасть на Землю в южной части Тихого океана, также известной как Точка Немо. Это называется океанский полюс недоступности, т. е. точка, наиболее удаленная от суши. Согласно графику НАСА, станция сойдет с орбиты в январе 2031 года.

Ранее НАСА нашло первую возможную планету за пределами нашей галактики.