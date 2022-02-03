Технологии

Международная космическая станция будет уничтожена: НАСА называл дату

Все произойдет до 2030 года

Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 3 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
NASA 1132 77.0F

Последние сообщения НАСА показывают, что Международная космическая станция должна работать до конца 2030 года, после чего она будет уничтожена в водах Тихого океана. По данным американского космического агентства, в будущем межгосударственную станцию ​​заменят коммерческие предприятия.

Международная космическая станция была запущена на орбиту в 2000 году и с тех пор приняла более 200 астронавтов из 19 разных стран. Однако в течение следующего десятилетия она завершит свою миссию и переведет научные и исследовательские задачи в коммерческие проекты, пишет Первая Лента.

«С помощью НАСА частный сектор технически и финансово может разрабатывать и эксплуатировать коммерческие станции на низкой околоземной орбите. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться своими открытиями и опытом работы с частным сектором, чтобы помочь им в разработке безопасных и надежных космических станций. «, — заявил Фил Макалистер, директора по космосу в штаб-квартире НАСА.

В последнем отчете НАСА сообщает, что станция должна упасть на Землю в южной части Тихого океана, также известной как Точка Немо. Это называется океанский полюс недоступности, т. е. точка, наиболее удаленная от суши. Согласно графику НАСА, станция сойдет с орбиты в январе 2031 года.

Ранее НАСА нашло первую возможную планету за пределами нашей галактики.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 3 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

К Земле приблизится гигантский астероид: он больше, чем Эйфелева башня

6 декабря, 2021

Космический телескоп Хаббла приостанавливает наблюдения: стала известна причина

3 ноября, 2021

Невероятное открытие: НАСА нашло первую возможную планету за пределами нашей галактики

26 октября, 2021

Что на обед — НАСА выбрало космическое меню для миссии на Марс

23 октября, 2021
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button